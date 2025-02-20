أخبار اليمن : احذروا التقلبات.. هكذا سيكون طقس اليمن

احذروا التقلبات.. هكذا سيكون طقس اليمن
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أن تكون الأجواء باردة في عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة، مُنبهاً من التقلبات في درجات الحرارة.
ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أن تكون الأجواء باردة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات ذمار، البيضاء، صنعاء، عمران وصعدة، وتتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 4-8 درجات مئوية.
في حين قد تكون الأجواء باردة نسبياً في مرتفعات حجة، المحويت، ريمة، إب، لحج وحضرموت، وأجزاء من المناطق الصحراوية وتتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 9-14 درجة مئوية.
وأفاد المركز بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي: البيضاء: 3.4، ذمار- رصابة: 4.8، ذمار-المدينة: 6، صنعاء: 8.2، عمران: 8.8، إب: 9.5 درجات مئوية.
ونبه المواطنين في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية من الأجواء الباردة والتقلبات في درجات الحرارة.
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