أخبار اليمن : 48297 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة

48297 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة
أكدت وزارة الصحة في غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 48 ألفاً و297 شهيداً و111 ألفاً و733 مصاباً منذ أكتوبر 2023.
وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أن "6 شهداء وصلوا مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة بينهم 2 انتشلت جثمانيهما من تحت الركام وشهيد متأثراً بجراحه و3 شهداء جدد و11 مصاباً".
وأوضحت أن عددا من الضحايا ما زال تحت الركام وفي الطرقات، ولا تزال طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.
وتواجه غزة وضعا إنسانيا وصحيا كارثيا، حيث وجد النازحون العائدون إلى منازلهم بمدينة غزة حالة من الخراب بعد حرب إبادة استمرت 15 شهرا، مع سعي كثيرين منهم للبحث عن مأوى بين الأنقاض أو عن أقارب فرقتهم الدروب في رحلة العودة.
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