أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 48291

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 48291أعلنت وزارة الصحة في غزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 48 ألفاً و291 شهيداً و111 ألفاً و722 مصاباً منذ أكتوبر 2023.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن "7 شهداء وصلوا مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة بينهم 6 انتشلت جثمانيهم من تحت الركام وشهيد جديد و13 مصاباً".

وأشارت إلى أن عددا من الضحايا ما زال تحت الركام وفي الطرقات، ولا تزال طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.

وتواجه غزة وضعا إنسانيا وصحيا كارثيا، حيث وجد النازحون العائدون إلى منازلهم بمدينة غزة حالة من الخراب بعد حرب إبادة استمرت 15 شهرا، مع سعي كثيرين منهم للبحث عن مأوى بين الأنقاض أو عن أقارب فرقتهم الدروب في رحلة العودة.