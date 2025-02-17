أخبار اليمن : رياح وأتربة وتقلبات حادة.. الجوبي يكشف عن دخول نجم جديد

رياح وأتربة وتقلبات حادة.. الجوبي يكشف عن دخول نجم جديدكشف الفلكي اليمني أحمد الجوبي عن تقلبات جوية حادة ورياح مثيرة للأتربة تزامناً مع دخول نجم جديد بدءاً من يوم غدٍ الثلاثاء.

وقال الفلكي الجوبي في منشور على حسابه فيس بوك، "غداً الثلاثاء بداية نجم سعد الأخبية، ويتميز هذا النجم بهبوب رياح لقاح الأشجار المثيرة للأتربة"، مضيفاً: "إذا دخل سعد الأخبية كنس الأجبية".

يشار إلى أن "سعد الأخبية" هو أربعة نجوم، وهو الأول من موسم الحميمين، والحميم هو القيظ والماء الحار، والمطر بعد الحر، وآخر السعود الأربعة، وخمسينية الشتاء، وثاني فصل الربيع، وحادي عشر النجوم اليمانية، وهو ١٣ يوما، حيث تبدأ فيه درجات الحرارة بالإرتفاع، ويخرج ما كان مخبأ تحت الأرض من زواحف، وتهُب رياح اللقاح وتظهر السحب في السماء.