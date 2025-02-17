أخبار اليمن : البرلمان يستعرض تقريري السلطة المحلية والخدمات

البرلمان يستعرض تقريري السلطة المحلية والخدماتاستمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي إلى تقرير لجنة الخدمات بشأن مستوى تنفيذ مشروع الأشغال العامة لتوصيات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول المشاريع المنفذة في أمانة العاصمة خلال عامي "2019 - 2020م".

تضمن التقرير دراسة وتحليل تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمشروع الأشغال العامة بهدف تحديد الآلية المناسبة للتعامل مع التقرير وبما يخدم تصحيح الاختلالات وصولًا إلى رفع مستوى أداء المشروع وتحسين الخدمات التي يقدمها.

وقدّم التقرير نبذة عن مشروع الأشغال العامة وأهدافه، ونطاق أهداف المراجعة التي قام بها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وكذا عرضًا عن مجمل القضايا المالية على مستوى مديريات أمانة العاصمة.

وأشار التقرير إلى ملاحظات وتوصيات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وما يتعلق بإيضاحات إدارة مشروع الأشغال ورأي اللجنة.

وخلص التقرير إلى جملة من الملاحظات والاستنتاجات والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة في تقريرها.

وأرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.

وفي سياق متصل استمع مجلس النواب إلى تقرير لجنة السلطة المحلية بشأن الأضرار والخسائر التي لحقت بالمجمعات الحكومية للسلطات المحلية في المحافظات والمديريات جراء العدوان السافر على بلادنا.

تضمن التقرير دراسة اللجنة لتقرير وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية حول الأضرار والخسائر التي لحقت بالمجمعات الحكومية التابعة للسلطات المحلية بأمانة العاصمة والمحافظات والمديريات.

واستعرض التقرير مصفوفة بعدد المجمعات الحكومية لأجهزة السلطة المحلية المدمرة من قبل تحالف العدوان على مستوى المحافظات والمديريات ونوع الضرر، وكذا الأضرار التي لحقت بقطاع النظافة والتحسين والحدائق والمتنزهات بأمانة العاصمة.

وتطرق التقرير إلى الأضرار التي لحقت بصندوق النظافة والتحسين بمحافظة المحويت، وكذا الأضرار التي لحقت بقطاع النظافة والتحسين بمحافظتي الحديدة وحجة، فضلًا عن الأضرار التي لحقت بالمؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم، وحجم الأضرار والخسائر المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بوزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية.

وخلصت اللجنة في تقريرها إلى جملة من الاستنتاجات والملاحظات والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة.

وأرجأ مجلس النواب مناقشته للتقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.