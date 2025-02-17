أخبار اليمن : 48284 شهيداً في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر

48284 شهيداً في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر
أكدت وزارة الصحة في غزة، الإثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 48 ألفاً و284 شهيداً و111 ألفاً و709 مصابين منذ أكتوبر 2023.
وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أن "13 شهيداً وصلوا مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة بينهم 9 انتشلت جثمانيهم من تحت الركام و4 شهداء جدد و16 مصاباً".
وأوضحت المصادر أن عددا من الضحايا ما زال تحت الركام وفي الطرقات، ولا تزال طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.
وتواجه غزة وضعا إنسانيا وصحيا كارثيا، حيث وجد النازحون العائدون إلى منازلهم بمدينة غزة حالة من الخراب بعد حرب إبادة استمرت 15 شهرا، مع سعي كثيرين منهم للبحث عن مأوى بين الأنقاض أو عن أقارب فرقتهم الدروب في رحلة العودة.
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