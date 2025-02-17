أخبار اليمن : الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم

الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرمواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها، لليوم الـ22 على التوالي، ويومه التاسع على مخيم نور شمس، وسط الدفع بمزيد من آلياتها العسكرية، مع تدمير واسع للبنية التحتية وهدم للمنازل.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إضافية من الآليات وجنود المشاة، إلى المدينة ومخيميها، وسط انتشار كثيف لها في شارع نابلس، الذي يصل بين مخيمي طولكرم ونور شمس تزامنا مع استيلائها على منزلين في الشارع المذكور، وتحويلهما لثكنة عسكرية.

وأضافت /وفا/ نقلا عن شهود عيان أن جيش الاحتلال نفذ الليلة الماضية حملة مداهمات واسعة للمنازل في مخيم طولكرم، وقام بتفتيشها وتخريب محتوياتها، وإخضاع سكانها ممن بقوا في منازلهم للتحقيق الميداني.

كما انتشر جنود المشاة بكثافة داخل حارات المخيم التي حولها لثكنات عسكرية، وتمركز عدد منهم في حارة الحدايدة، وسط إطلاقهم الرصاص الحي بشكل عشوائي، والقنابل الضوئية، في الوقت الذي دمرت جرافات الاحتلال البنية التحتية في حارة المربعة بالمخيم الذي أصبح يحيطه الركام في كافة طرقاته وحاراته.

وفي مخيم نور شمس، تواصل قوات الاحتلال حصارها الذي يشهد تصعيدا عسكريا خطيرا، حيث استمرار جرافات الاحتلال في هدم المنازل، وإلحاق أضرار كبيرة بالبنية التحتية والممتلكات، مترافقا مع إطلاق الرصاص الحي وسماع دوي انفجارات.

في الوقت ذاته، تواصل قوات الاحتلال إغلاق بوابة حاجز جبارة عند المدخل الجنوبي لمدينة طولكرم لليوم العاشر على التوالي، وعزل المدينة عن قرى وبلدات الكفريات، وباقي محافظات الضفة.