أخبار اليمن : شباب اليمن يودع كأس آسيا بخسارة ثقيلة

شباب اليمن يودع كأس آسيا بخسارة ثقيلةودَّع المنتخب اليمني للشباب بطولة كأس آسيا تحت 20 عامًا لكرة القدم المقامة في الصين، بخسارة ثقيلة من نظيره الإيراني بستة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.

وكان منتخبنا الوطني قد استهل مشواره في البطولة بخسارة مفاجأة أمام أوزبكستان بهدف دون رد، ويختتم مشواره الأربعاء المقبل بلقاء إندونيسيا التي خسرت اليوم أمام أوزبكستان بثلاثة أهداف مقابل هدف، لترافق إيران إلى دور الثمانية.

ويتأهل إلى دور الثمانية المنتخبين الحاصلين على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة من المجموعات الأربع.

يذكر أن المنتخبات الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى في البطولة تتأهل لتمثيل قارة آسيا في نهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا 2025 في تشيلي.