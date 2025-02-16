أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 48271

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 48271
أعلنت وزارة الصحة في غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 48 ألفا و271 شهيدا و111 ألفا و693 مصابا منذ أكتوبر 2023.
وقالت الوزارة في بيان، إن "مستشفيات قطاع غزة استقبلت 7 شهداء، من بينهم 6 تم انتشالهم من تحت أنقاض المنازل المدمرة، وشهيد جديد، و5 مصابين، خلال الـ24 ساعة الماضية".
وأشارت الوزارة إلى وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم لنقص المعدات.
وتواجه غزة وضعا إنسانيا وصحيا كارثيا، حيث وجد النازحون العائدون إلى منازلهم بمدينة غزة حالة من الخراب بعد حرب إبادة استمرت 15 شهرا، مع سعي كثيرين منهم للبحث عن مأوى بين الأنقاض أو عن أقارب فرقتهم الدروب في رحلة العودة.
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