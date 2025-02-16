أخبار اليمن : الخطري تواسي آل المحطوري

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الخطري تواسي آل المحطوري

بعثت الامين العام المساعد لقطاع المرأة، الاستاذة فاطمة الخطري برقية عزاء ومواساة بوفاة الاخت / حنان شرف ابرهيم المحطوري، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، مسئولة القطاع النسوي بفرع المؤتمر بمديرية المفتاح محافظة حجة، والذي وافاها الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل في خدمة الوطن. الخطري تواسي آل المحطوريبعثت الامين العام المساعد لقطاع المرأة، الاستاذة فاطمة الخطري برقية عزاء ومواساة بوفاة الاخت / حنان شرف ابرهيم المحطوري، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، مسئولة القطاع النسوي بفرع المؤتمر بمديرية المفتاح محافظة حجة، والذي وافاها الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل في خدمة الوطن. وفي البرقية التي بعثتها إلى والد الفقيدة الاخ/ شرف ابراهيم المحطوري، وافراد الاسرة، وكافة آل المحطوري، عبرت الامين العام المساعد لقطاع المرأة باسمها شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيها الحارة وعظيم مواساتها بهذا المصاب. سائلة المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جنانه ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون"



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