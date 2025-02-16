أخبار اليمن : نائب رئيس المؤتمر يواسي آل جخدم

نائب رئيس المؤتمر يواسي آل جخدم
بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة الى الدكتور/ عسكر صادق جابر جخدم، و إلى الشيخ حمير محمد جابر جخدم، رئيس فرع المؤتمر بمديرية العشة، عضو اللجنة الدائمة، والى الشيخ حزام عمري جخدم، وكافة آل جخدم بمديرية العشة، محافظة عمران، وذلك في وفاة المناضل الشيخ/صادق جابر جابر جخدم، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بخدمة الوطن والمجتمع.
وأشار الدكتور لبوزة الى عدد من مناقب الفقيد كواحد من قيادات المؤتمر الفاعلة على مستوى ، والذين ساهموا في معالجة القضايا المجتمعية وإصلاح ذات البين على مستوى المحافظة.
وعبّر نائب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الجلل.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنآ إليه راجعون".
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