أخبار اليمن : 3 شهداء من الشرطة الفلسطينية بغارة إسرائيلية شرق رفح

3 شهداء من الشرطة الفلسطينية بغارة إسرائيلية شرق رفحاستشهد 3 من عناصر الشرطة الفلسطينية وأصيب آخرون بجروح جراء قصف إسرائيلي استهدفهم أثناء انتشارهم لتأمين المساعدات بمنطقة الشوكة شرق رفح.

وأعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في بيان لها اليوم الاحد استشهاد عنصرين من الشرطة وإصابة ثالث بجروح خطيرة في غارة إسرائيلية استهدفتهم صباح اليوم، قبل أن يعلن وفاة الجريح متأثرًا بإصابته الخطيرة.

وأكدت مصادر محلية وصول ثلاثة شهداء من عناصر الشرطة إلى مستشفى الأوروبي بخانيونس جراء قصف إسرائيلي شرق رفح وهم: يوسف خالد شيخ العيد وإبراهيم سعدي شيخ العيد وبلال علي المغاري.

وحسبما اورده (المركز الفلسطيني للاعلام) فقد أدانت الوزارة هذه الجريمة ودعت الوسطاء والمجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لوقف استهداف جهاز الشرطة باعتباره جهازاً مدنياً يقدم خدمات لحفظ أمن المواطنين وتنظيم شؤونهم اليومية.

إلى ذلك، أصيبت طفلة برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم ابو مطلق في بلدة خزاعة شرقي مدينة خانيونس.

وأمس السبت، استشهد المواطن عماد حمدي الشاعر إثر قصف مسيرة إسرائيلية في منطقة أبو حلاوة ببلدة الشوكة شرقي مدينة رفح.