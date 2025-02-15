أخبار اليمن : عياش: طقس ربيعي دافئ قادم على اليمن

دوت الخليج -

عياش: طقس ربيعي دافئ قادم على اليمن

كشف الفلكي اليمني محمد عياش، أن اليمن سيشهد طقساً ربيعياً دافئاً مع ارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. عياش: طقس ربيعي دافئ قادم على اليمنكشف الفلكي اليمني محمد عياش، أن اليمن سيشهد طقساً ربيعياً دافئاً مع ارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. وتوقَّع الفلكي عياش "أجواءً ربيعية دافئة وصحوة إلى غائمة جزئياً أحياناً، خاصةً على المُرتفعات الشمالية الغربية". وأكد -في منشور على حسابه فيس بوك- "استمرار الارتفاع التدريجي لِمُعدلات الحرارة، خلال النِصف الثاني من شهر فبراير الجاري".

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