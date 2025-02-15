أخبار اليمن : عامر يلتقي منسقية الجاليات الأفريقية باليمن

عامر يلتقي منسقية الجاليات الأفريقية باليمنالتقى وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، اليوم منسقية الجاليات الأفريقية في اليمن والتي تضم الجاليات السودانية، الإرتيرية، الجيبوتية، الإثيوبية والصومالية.

واستمع وزير الخارجية والمغتربين خلال اللقاء من منسقية الجاليات الأفريقية إلى شرح عن المشاكل التي تواجه أبناء الجاليات في اليمن.

وفي اللقاء أكد الوزير عامر، أن الأشقاء من الجاليات الأفريقية في اليمن، ضيوف في بلدهم الثاني اليمن، مشيداً بالعمق التاريخي والأواصر الاجتماعية اليمنية ـ الأفريقية.

وطلب من قادة منسقية اللاجئين رفع تقارير تفصيلية، ليتم التوجيه العاجل بحل الإشكاليات العالقة.

بدورهم أعرب أعضاء منسقية الجاليات الأفريقية عن تقديرهم للقيادة والشعب اليمني على استضافتهم، بالرغم من الوضع الاستثنائي الصعب الذي يشهده اليمن.

وأعربوا عن أسفهم لتنصل المنظمات الدولية العاملة في مجال اللجوء والهجرة لمسؤوليتها تجاه شريحة من أبناء الجاليات الأفريقية، وبالأخص من طالبي اللجوء واللاجئين والمطالبة بأهمية العمل على إعادة تفعيل برامج الإعادة الطوعية وكذا التوطين في بلد ثالث.