أخبار اليمن : مجيديع يعزي محمد الموهبي بوفاة شقيقه

مجيديع يعزي محمد الموهبي بوفاة شقيقه
بعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، برقية عزاء ومواساة إلى الأستاذ محمد محمد عبدالله الموهبي، الإعلامي في قناة اليمن اليوم، في وفاة شقيقه ربيع محمد الموهبي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء.
وعبر الأمين العام المساعد في البرقية التي بعثها إلى الأستاذ محمد محمد الموهبي وإخوانه وكافة آل الموهبي بمحافظتي عمران وحجة، باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام عن صادق التعازي وعميق المواساة بهذا المصاب.
وابتهل إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا اليه راجعون"
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