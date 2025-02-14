أخبار اليمن : رياح قوية وأجواء باردة في هذه المناطق

رياح قوية وأجواء باردة في هذه المناطقتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، أجواء باردة في عدد من المحافظات، وهبوب رياح نشطة إلى قوية حول الساحل الغربي ومدخل باب المندب خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع أجواء باردة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات ذمار، البيضاء، صنعاء، عمران وصعدة، وتتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 4-8 درجات مئوية.

ومن المحتمل أن تكون الأجواء باردة نسبياً في مرتفعات حجة، المحويت، ريمة، إب، تعز، الضالع، لحج وأبين وأجزاء من صحارى ومرتفعات المهرة، حضرموت، شبوة، مأرب والجوف، وتتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 10-15 درجة مئوية.

وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح نشطة إلى قوية تتراوح سرعتها بين 15-25 عقدة حول الساحل الغربي ومدخل باب المندب.

وأوضح أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي: ذمار: 4.8، البيضاء: 6.1، عمران: 8، صنعاء: 8.2، سيئون: 10.2، تعز: 10.2، إب: 10.6 درجات مئوية.

ونبه المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية من الأجواء الباردة والتقلبات في درجات الحرارة.

كما نبه مرتادي البحر والصيادين في الساحل الغربي ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.