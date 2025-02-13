أخبار اليمن : حماس تدعو لتظاهرات بالعالم

حماس تدعو لتظاهرات بالعالم
دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الفلسطينيين والعرب والمسلمين إلى المشاركة في حراك عالمي أيام الجمعة والسبت والأحد، رفضا لمخططات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية لتهجير المواطنين من قطاع غزة والاستيلاء عليه.
وذكرت الحركة في بيان: "ندعو جماهير شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية، والأحرار في العالم، إلى الخروج في مسيرات وفعاليات تضامنية في المدن والساحات حول العالم، رفضًا لمخططات تهجير شعبنا الفلسطيني عن أرضه".
وقالت: "لتكن أيام الجمعة والسبت والأحد القادمة حراكا عالميا ضدّ مخططات التهجير والترحيل القسري، التي ينادي بها الاحتلال وداعموه".
وأكدت حماس أن هذه الفعاليات تأتي دعما وتأييدا لحقوقه الثابتة والمشروعة في الدفاع عن أرضه، وفي مقدّمتها حقّه في الحريّة والاستقلال، وتقرير المصير، والتخلّص من الاحتلال.
كما ثمنت الحركة المواقف الدولية المتضامنة مع الفلسطينيين في قطاع غزة.
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