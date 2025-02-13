أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 48 ألفاً و239

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 48 ألفاً و239أعلنت وزارة الصحة في غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع، إلى 48 ألفاً و239 شهيداً و111 ألفاً و676 مصاباً منذ 7 أكتوبر 2023.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أن "17 شهيدا وصلوا مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة بينهم 14 انتشلت جثمانيهم من تحت الركام و3 شهداء جدد و9 إصابات".

وأشارت إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم لنقص المعدات.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، إلا أن جيش الاحتلال يواصل استهداف فلسطينيين بالقصف أو إطلاق النار بمسيراته، ما يسفر عن شهداء وجرحى.