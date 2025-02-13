عامر يلتقي مدير منظمة "طفل الحرب"
التقى وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، اليوم المديرة الإقليمية للشرق الأوسط لمنظمة طفل الحرب فلوترا غورونا.
وفي اللقاء الذي حضره المدير القطري للمنظمة في اليمن عارف جبار خان، استمع الوزير عامر إلى تقرير موجز من المديرة الإقليمية للشرق الأوسط لمنظمة طفل الحرب، حول اندماج المنظمة إلى تحالف منظمات طفل الحرب الاتحادية المتواجدة في 14 دولة تعمل تحت منظمة إدارة واحدة.
ودعا الوزير الخارجية والمغتربين منظمة طفل الحرب إلى تنوع مصادر تمويلها والتوجه إلى الأفراد والجمعيات الخيرية بما يسهم في الحفاظ على استقلالية قرار المنظمة وعدم الخضوع لأية أجندات سياسية تفرضها بعض الدول المانحة خاصة الولايات المتحدة الأمريكية.
فيما أوضحت فلوترا غورونا، أن منظمة طفل الحرب، متخصصة في تقديم المساعدات للأطفال في أوقات الحرب.
وقالت "إن طبيعة مشاريعها متداخلة حيث تدعم عملية ضمان حصول الأطفال على التعليم، بما في ذلك التعليم غير الرسمي، حتى يتم تهيئتهم لدخول المدارس الرسمية للدولة، وتقديم كافة التسهيلات المصاحبة مثل تقديم المساعدات الغذائية وغيرها".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : عامر يلتقي مدير منظمة "طفل الحرب" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.