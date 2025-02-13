أخبار اليمن : عامر يلتقي مدير منظمة "طفل الحرب"

عامر يلتقي مدير منظمة "طفل الحرب"التقى وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، اليوم المديرة الإقليمية للشرق الأوسط لمنظمة طفل الحرب فلوترا غورونا.

وفي اللقاء الذي حضره المدير القطري للمنظمة في اليمن عارف جبار خان، استمع الوزير عامر إلى تقرير موجز من المديرة الإقليمية للشرق الأوسط لمنظمة طفل الحرب، حول اندماج المنظمة إلى تحالف منظمات طفل الحرب الاتحادية المتواجدة في 14 دولة تعمل تحت منظمة إدارة واحدة.

ودعا الوزير الخارجية والمغتربين منظمة طفل الحرب إلى تنوع مصادر تمويلها والتوجه إلى الأفراد والجمعيات الخيرية بما يسهم في الحفاظ على استقلالية قرار المنظمة وعدم الخضوع لأية أجندات سياسية تفرضها بعض الدول المانحة خاصة الولايات المتحدة الأمريكية.

فيما أوضحت فلوترا غورونا، أن منظمة طفل الحرب، متخصصة في تقديم المساعدات للأطفال في أوقات الحرب.

وقالت "إن طبيعة مشاريعها متداخلة حيث تدعم عملية ضمان حصول الأطفال على التعليم، بما في ذلك التعليم غير الرسمي، حتى يتم تهيئتهم لدخول المدارس الرسمية للدولة، وتقديم كافة التسهيلات المصاحبة مثل تقديم المساعدات الغذائية وغيرها".