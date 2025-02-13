أبو حمزة: مصير الأسرى مرتبط بسلوك نتنياهو
أكد الناطق العسكري باسم سرايا القدس، أبو حمزة، أنّ مصير الأسرى الإسرائيليين مرتبط بسلوك رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، سلباً أو إيجاباً.
وقال أبو حمزة مساء الأربعاء، إن الوقائع والأحداث المتتابعة منذ بدء عملية طوفان الأقصى وحتى اللحظة أثبتت أن الحل الوحيد لاسترداد الأسرى وعودة الاستقرار لا يتم إلا عبر صفقة التبادل.
وأكد أن المقاومة الفلسطينية "قامت بواجبها والتزاماتها على أكمل وجه، في الوقت الذي ترك العدو أسراه في دائرة الخطر والمجهول".
وحمل أبو حمزة حكومة الاحتلال "تبعات التنصل من التزاماته تجاه شعبنا المنكوب والخروقات المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار"، مؤكداً أن "القاعدة الثابتة هي أننا ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار بكل حيثياته ما التزم به العدو".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : أبو حمزة: مصير الأسرى مرتبط بسلوك نتنياهو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.