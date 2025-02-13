أخبار اليمن : الرهوي: الوطن بحاجة إلى التكاتف

الرهوي: الوطن بحاجة إلى التكاتفزار رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، اليوم محافظة عمران للاطلاع على الأوضاع التنموية والخدمية في المحافظة.

والتقى رئيس مجلس الوزراء خلال الزيارة ومعه نائب رئيس الوزراء - وزير الإدارة والتنمية المحلية محمد المداني، قيادة وأعضاء المكتب التنفيذي بالمحافظة.

ناقش اللقاء الذي ضم وزراء الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي والتربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي والصحة والبيئة الدكتور علي شيبان والشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعاله، الأوضاع الخدمية والتنموية بمختلف مديريات المحافظة والمتطلبات الملحة في هذا الجانب.

وتطرق اللقاء إلى سبل الارتقاء بالوضع الاقتصادي الإنتاجي والصناعي على مستوى المحافظة وأهمية تنمية واقع ودور المبادرات المجتمعية والتعاونية بما ينسجم ورؤية القيادة في استنهاض الطاقات البشرية والمادية لخفض فاتورة الاستيراد وفقًا لسلاسل القيمة.

عبر رئيس مجلس الوزراء عن ارتياحه للمسار التنموي بالمحافظة الذي تجلّى في المشاريع التي تم إزاحة الستار عنها خلال زيارته اليوم للمحافظة.

وأكد ثقته في إنجاز المزيد من المشاريع الانمائية والخدمية الملحة سيما في المناطق والمديريات الأكثر حرمانًا واحتياجًا خاصة في مجالات الطرق والمياه والتعليم والصحة، مشددًا على أهمية التنمية الريفية واستنهاض طاقات المجتمع المحلي ومبادراته الانتاجية سواء الزراعية أو الحيوانية والأعمال اليدوية لما فيه ترسيخ الاستقرار المعيشي والحد من الهجرة للمدن التي ساهمت في تحويل اليمن من مجتمع منتج لقوته إلى مجتمع استهلاكي.

ولفت الرهوي إلى ضرورة الاستفادة المثلى من طاقات المجتمع بما يخدم رؤية القيادة العليا للدولة للسير في تحقيق الاكتفاء الذاتي في المجالات الأساسية وفي مقدمتها المتصلة بالأمن الغذائي .. موجهًا السلطة المحلية بإيلاء مسار التعليم عناية كبيرة باعتباره العامل الأهم لتطور وازدهار الشعوب.

وأشار إلى ضرورة الاهتمام بالأنشطة التوعوية إزاء مختلف القضايا الوطنية بما في ذلك التثقيف الصحي للحد من الأمراض، وقال "علينا ألا نعول على الخارج ولا نلتفت لتهديداته وتصنيفاته العدائية وأن نركز على ترسيخ روح الأخوة والعمل الجماعي بروح الفريق الواحد وأن نسخر كل جهودنا وطاقاتنا في خدمة المواطن وتطوير مستويات العمل والإنتاج".

كما وجه رئيس مجلس الوزراء قيادة السلطة المحلية برفع تقرير شامل عن المتطلبات الإنمائية الملحة سيما للمديريات المحرومة، لعرضه على مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

بدرره تطرق نائب رئيس الوزراء - وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية المداني، إلى المسؤولية التي تقع على عاتق السلطة المحلية في تنفيذ التوجه الراهن للتنمية الاقتصادية إلى جانب التنمية المحلية.

وأعرب عن الأمل في أن تركز السلطات المحلية في عمران ومختلف المحافظات على النهوض بالجانب الاقتصادي، سيما الإنتاجي خاصة بقطاعي الزراعة والصناعة وفي غيرهما من المجالات الحيوية بما في ذلك تحفيز العمل التعاوني والاستثمار المحلي.

ولفت المداني إلى الواقع الذي يعيشه العالم اليوم في ظل توحش الرأسمالية الغربية والذي، يحتم على الجميع الاعتماد أكثر فاكثر على الذات في الارتقاء بمسارات الاكتفاء الذاتي.

ونوه بالتحرك الذي تشهده محافظة عمران في مجال تحفيز المبادرات المجتمعية والعمل التعاوني خاصة مجال السدود والحواجز المائية وأهمية توسع قاعدة المبادرات المجتمعية في هذا الجانب .. مؤكدًا أهمية التحول بالمجتمع من مجتمع يطالب بالخدمات إلى مجتمع مبادر ومنتج قادر على مواصلة الصمود والاستمرار في التغلب على الصعوبات والتحديات.

وكان محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان، أكد أهمية زيارة رئيس مجلس الوزراء ومرافقيه، إلى المحافظة للاطلاع على متطلبات التنمية المحلية والمجتمعية التي يحتاجها أبناء المحافظة من المشاريع الأساسية والخدمية.

وأشار إلى ما حظيت به محافظة عمران من مشاريع خدمية وتنموية خلال الفترة المنصرمة والتي بلغت تكلفتها الاجمالية ثمانية مليارات ريال، منها ما تم افتتاحها اليوم ووضع حجر الأساس لمشاريع أخرى والجاري تنفيذها بدعم مركزي ومحلي ومساهمات المجتمع والجهات الداعمة والمانحة، وشملت مختلف القطاعات التنموية والخدمية والإنمائية.

ولفت المحافظ جعمان في اللقاء الذي حضره أمين عام محلي المحافظة صالح المخلوس ووكيل أول المحافظة عبدالعزيز أبوخرفشة والوكلاء أمين فراص، حسن الأشقص، عبدالله الصعر، ومدير أمن المحافظة العميد نايف أبوخرفشة، إلى دور المشاريع الخدمية والتنموية التي تم افتتاحها ووضع حجر الأساس لها في تحسين الأوضاع الإنسانية للمجتمع وتخفيف معاناة المواطن التي فرضها العدوان الأمريكي، الصهيوني، البريطاني السعودي والإماراتي.

وأعرب عن الأمل في استمرار حكومة التغيير والبناء في دعم جهود السلطة المحلية في المحافظة للتوسع في المشاريع التنموية وفقًا للخارطة التنموية لتشمل مختلف القطاعات ومناطق وقرى وعزل مديريات المحافظة، خاصة المناطق والمديريات البعيدة والنائية.

كما أكد الحرص على التوسع في مشاريع مكافحة الأمراض والأوبئة، سيما بالمناطق النائية المحرومة خاصة من المشاريع الصحية، والتوسع في إنشاء المرافق الصحية والتعليمية، بما يلبي تطلعات المواطن ومواكبة احتياجاته خاصة مع زيادة النمو السكاني.

وثمن محافظ عمران جهود الجهات المعنية بالمحافظة وقيادات المجالس المحلية بالمديريات ودور الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والاستقرار والسكينة العامة، والمضي في خدمة أهداف التنمية المحلية المستدامة والشاملة بما يلامس احتياجات المواطن.