أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 48222

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 48222أعلنت وزارة الصحة في غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع، إلى 48 ألفاً و222 شهيداً و111 ألفاً و674 مصاباً منذ 7 أكتوبر 2023.

وقالت الوزارة بيان اليوم، إن “3 شهداء وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة، منهم اثنان انتشل جثمانيهما من تحت الركام، وشهيد جديد، بالإضافة إلى 9 إصابات”.

وأوضحت أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم لنقص المعدات.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، إلا أن جيش الاحتلال يواصل استهداف فلسطينيين بالقصف أو إطلاق النار بمسيراته، ما يسفر عن شهداء ومصابين.