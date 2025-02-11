أخبار اليمن : الأمم المتحدة تعلن تكلفة إعمار قطاع غـزة

الأمم المتحدة تعلن تكلفة إعمار قطاع غـزةأعلنت الأمم المتحدة، أن إعادة إعمار قطاع غزة جراء الحرب الدموية التي شنها جيش الاحتلال منذ السابع من أكتوبر للعام 2023 تتطلب أكثر من 53 مليار دولار، بينها أكثر من 20 مليارا على مدى الأعوام الثلاثة الأولى.

وذكر تقرير صادر عن أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، تم إعداده بناء على طلب الجمعية العامة، أن المبالغ الضرورية للنهوض وإعادة الإعمار على المدى القصير والمتوسط والبعيد في قطاع غزة تقدر بنحو 53,142 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن التمويل الضروري على المدى القصير للأعوام الثلاثة الأولى يقدر بنحو 20,568 مليار دولار، لافتا إلى أنه ليس من الممكن في السياق الحالي، إجراء تقييم كامل لمجموعة الاحتياجات التي ستكون مطلوبة في قطاع غزة، إلا أن التقييم الموقت السريع يوفر مؤشرا أوليا إلى الحجم الكبير للاحتياجات في إطار التعافي وإعادة الإعمار في القطاع.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن النزاع خلف "أكثر من 50 مليون طن من الركام، تحتها رفات بشري إلى جانب ذخائر غير منفجرة، ومواد خطرة أخرى.

وشدد غوتيريش في تقريره على "ضرورة أن تكون السلطة الفلسطينية لاعبا محوريا في تخطيط وتنفيذ أنشطة التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة".