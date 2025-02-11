أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المناضل يحيى العذري

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المناضل يحيى العذريبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل السبتمبري الشيخ يحيى بن عبدالله العذري، محافظ عمران الأسبق، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء في خدمة الوطن.

وأشاد أبو رأس في برقية العزاء التي بعثها إلى طاهر بن يحيى العذري وإخوانه، بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية والنضالية في خدمة الوطن والدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة اليمنية، واسهاماته المشهودة في الارتقاء بمحافظة عمران، خلال قيادته للمحافظة، ودوره الإنساني في إصلاح ذات البين.

وأعرب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء وعميق المواساة لأسرة الفقيد وكافة آل العذري وقبيلة أرحب خاصة وبكيل عامة في هذا المصاب.. سائلاً الله -سبحانه وتعالى- أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون ".