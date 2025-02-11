أخبار اليمن : الأرصاد يحذّر من ارتفاع الموج وتدني الرؤية

الأرصاد يحذّر من ارتفاع الموج وتدني الرؤيةتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، أجواء باردة وباردة نسبياً في المرتفعات الجبلية والمناطق الصحراوية، وهطول أمطار خفيفة في المناطق الساحلية خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أجواء صحوة وباردة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، البيضاء، ذمار والبيضاء.

في حين قد تكون الأجواء باردة نسبياً في مرتفعات الجوف، مأرب، حجة، المحويت، ريمة، إب، الضالع، تعز، لحج، أبين، شبوه وحضرموت)، مع إمكانية تشكّل الضباب أو الشابورة المائية على مناطق متفرقة منها.

وأشار المركز إلى أنه يتوقع أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً مع تشكل للسحب الركامية الممطرة على أجزاء من المرتفعات الغربية في فترتي الظهيرة والمساء.

ومن المحتمل أن تكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئياً مع احتمال هطول أمطار خفيفة و متفرقة على أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية والمناطق الداخلية المقابلة لها، وتنشط الرياح لتصل أقصى سرعة لها إلى 28 عقدة على جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن .

وفي المناطق الصحراوية، قد تكون الأجواء صحوة وباردة نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للأتربة والرمال.

ونبه المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية وأجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية من الأجواء الباردة أثناء الليل والصباح الباكر.

كما نبه سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب أو الشابورة المائية.

كذلك نبه الصيادين ومرتادي البحر من ارتفاع الموج واضطراب البحر جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن.