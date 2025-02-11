أخبار اليمن : شيبان يناقش أوجه التعاون مع الصليب الأحمر

شيبان يناقش أوجه التعاون مع الصليب الأحمر
ناقش وزير الصحة والبيئة الدكتور علي عبدالكريم شيبان اليوم، مع رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كرستين شيبولا أوجه التعاون في المجال الصحي.
وتطرق اللقاء إلى الجوانب المتصلة باستكمال إجراءات توقيع مذكرات التفاهم الخاصة بأنشطة العام 2025م، وآليات توفير أدوية الأمراض المزمنة بصورة عاجلة، لا سيما تلك المتعلقة بمرض السكري.
وفي اللقاء أشار وزير الصحة والبيئة إلى أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز الشراكة بين الوزارة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لدعم جهود تحسين الخدمات الصحية وضمان وصول المساعدات الطبية إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
وثمن جهود اللجنة الدولية، خصوصًا في تقديم الخدمات الصحية بمحافظتي صعدة والحديدة، معرباً عن الأمل في توسيع نطاق مشروع الطوارئ لمواجهة الاحتياجات المتزايدة.
فيما أعربت كرستين شيبولا عن شكرها لقيادة وزارة الصحة على التسهيلات المقدمة لتنفيذ مشاريع اللجنة، مؤكدة الحرص على استمرار التعاون لدعم القطاع الصحي في اليمن.
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