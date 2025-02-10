أخبار اليمن : جامعة المحويت تحتفي بتخرج 46 طالبا وطالبة من كلية التربية

جامعة المحويت تحتفي بتخرج 46 طالبا وطالبة من كلية التربية
نظمت جامعة المحويت اليوم حفلا بتخرج 46 طالبا وطالبة من أقسام القرآن الكريم والإسلامية واللغة الانجليزية وعلوم الحاسوب وعلوم الحياة والكيمياء والجغرافيا بكلية التربية.
وفي الحفل، أشاد وكيل المحافظة عبدالسلام الذماري، بتخرج هذه الكوكبة بعد سنوات من الجد والاجتهاد.. معتبرا التخرج انتصارا للجبهة التعليمية في ظل التحديات التي يمر بها الوطن.
بدوره أكد نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب الدكتور علي العواضي أن تخرج هذه الدفعة هو ثمرة جهود مشتركة بذلها الطلبة وأعضاء هيئة التدريس للوصول إلى هذه اللحظة.. معبرا عن أمله في أن تكون هذه الدفعة إضافة نوعية للقطاع التعليمي.
وحث الخريجين على تطبيق ما تلقوه من علوم ومعارف في الواقع العملي والمساهمة في التنمية المستدامة.
من جانبه نوه نائب مسؤول التعبئة بالمحافظة عامر الأقهومي بدور الجامعة في تخريج الكوادر المؤهلة والنهوض بالعملية التعليمية.
فيما عبر نجيب الحسني في كلمة الخريجين عن الشكر لعمادة الكلية وأعضاء هيئة التدريس لجهودهم التي توجت بهذا التخرج.. مؤكدا حرص الخريجين على التفاني في خدمة المجتمع.
تخلل الحفل فقرات وعروض ثقافية، وتكريم الخريجين.
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