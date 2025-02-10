أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 48 ألفاً و208

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 48 ألفاً و208
أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع، مع تواصل انتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض.
وأكدت الوزارة في بيان، أن حصيلة الشهداء منذ 7 أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 48 ألفاً و208 شهداء، في حين ارتفعت حصيلة المصابين إلى 111 ألفاً و655 مصاباً.
وأوضحت الوزارة أن ذلك أتى بعد وصول 19 شهيدا إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، منهم 14 انتشلت جثامينهم من تحت الأنقاض و2 متأثران بإصاباتهما، و3 شهداء جدد و15 مصاباً.
وأشارت إلى أن عددا من الضحايا ما زال تحت الركام وفي الطرقات، حيث يتعذر على طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
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