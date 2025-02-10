أخبار اليمن : لبوزه يعزي بوفاة الشيخ الدخين

لبوزه يعزي بوفاة الشيخ الدخين
بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ / عبدالله عبدالرب حسن الدخين، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة في خدمة الوطن والمجتمع.
وفي برقية العزاء التي بعثها الى الشيخ/ احمد عبدالرب حسن الدخين، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، عضو مجلس النواب، وإخوانه، واولادالفقيد، وكافة آل الدخين، بمديرية المخاء محافظة تعز، عبّر نائب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء وعظيم المواساة بهذا المصاب.
سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنآ إليه راجعون".
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