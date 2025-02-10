أخبار اليمن : 5 عادات غذائية تسهم الحصول على نوم جيد ليلا

5 عادات غذائية تسهم الحصول على نوم جيد ليلا
كشفت خبيرة التغذية الروسية الدكتورة إيلفيرا فيسينكو إلى أن الإجهاد يتسبب في زيادة عدد الأشخاص الذين يعانون من الأرق، وأن مكونات وجبة العشاء تعد من بين الأسباب الأكثر شيوعاً لهذه المشكلة.
وحددت الدكتورة الأطعمة التي من الأفضل تناولها في وجبة العشاء قبل الذهاب إلى النوم، وفقا لصحيفة "فيستي رو".
وأشارت أنه للحصول على نوم جيد وهادئ يجب تناول وجبة العشاء قبل 2-3 ساعات من الذهاب إلى النوم.
ما يجب الامتناع عن تناول الأطعمة المالحة والمتبلة كثيرا ليلا، لأن التوابل تحفز وتثير الجهاز العصبي .
أما الأطعمة الدهنية والمقلية فلا تسهم في الحصول على نوم جيد.
ويمكن تناول منتجات بروتينية قليلة الدسم، مثل اللحوم الخالية من الدهون، ولحوم الدواجن الخالية من الدهون، والأسماك بكميات صغيرة، ومنتجات الألبان الغنية بالبروتين مثل الزبادي، والجبن القريش، واللبن الحامض التي هي مفيدة للميكروبيوم الأمعاء أيضا.*وكالات
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