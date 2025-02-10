أخبار اليمن : 27 عملا مقاوما في الضفة خلال 24 ساعة

27 عملا مقاوما في الضفة خلال 24 ساعة
تواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية بفلسطين خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ضمن معركة طوفان الأقصى، ووثق 27 عملا مقاوما ضد جنود الاحتلال والمستوطنين.
وأفاد مركز معلومات فلسطين “معطي” أن عمليات المقاومة تضمنت 4 عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلحة، وتفجير 5 عبوات ناسفة، واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 16 نقطة بالضفة، وخروج مظاهرات شعبية منددة بجرائم الاحتلال.
وشهدت القدس المحتلة اندلاع مواجهات وتخللها إلقاء حجارة في كل من حزما وأبو ديس وكفر عقب والرام، كما شهدت رام الله اندلاع مواجهات أخرى في كوبر ودير جرير ومعسكر عوفر الذي شهد مظاهرات.
واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في مخيم الفارعة بمحافظة طوباس، فيما تصدت المقاومة لاقتحام المدينة واندلعت اشتباكات مسلحة.
وامتدت المواجهات إلى جنين ومخيمها، والتي تشهد عدوانها واسعا، تخلله عمليات تجريف وتخريب للشوارع الرئيسية والبنى التحتية ومنازل المواطنين، واندلع اشتباكات مسلحة وتفجير عبوة ناسفة في بلدة عرابة قضاء جنين.
وفي طولكرم اندلعت اشتباكات مسلحة وتخللها تفجير عبوات ناسفة واندلاع مواجهات متفرقة في كل من مخيم نور شمس ومخيم طولكرم.
وشهدت مدينة نابلس مواجهات عدة مع قوات الاحتلال، وتركزت في عورتا وحوارة وتل، وتخلل جميع هذه المواجهات إلقاء حجارة.
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