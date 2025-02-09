أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة الإبادة بغزة إلى 48189 شهيداً

ارتفاع حصيلة الإبادة بغزة إلى 48189 شهيداًأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة الإبادة الصهيوأمريكية في القطاع إلى 48,189 شهيداً و111,640 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأكدت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الصهيوأمريكي على قطاع غزة، وصول ثمانية شهداء إلى مستشفيات قطاع غزة، منهم سبعة شهداء انتشال، وشهيد جديد)، وإصابتان، خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت: إنه "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم."