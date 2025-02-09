أخبار اليمن : نشطاء أمريكيون يطالبون باعتقال نتنياهو بسبب حرب الإبادة في غزة

نشطاء أمريكيون يطالبون باعتقال نتنياهو بسبب حرب الإبادة في غزةطالب نشطاء أمريكيون باعتقال رئيس حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو خلال زيارته للولايات المتحدة بسبب حرب الإبادة ضد الفلسطينيين في غزة.. وفقاً لما نقلته وسائل إعلام أمريكية الليلة الماضية.

وفي الثاني من فبراير الجاري، غادر رئيس حكومة الكيان الصهيوني، بنيامين نتنياهو إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، الأحد، إذ التقى مبعوث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، كما اجتمع مع الرئيس دونالد ترامب بشأن غزة.

وفي 21 نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الحرب المُقال يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

