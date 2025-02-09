أخبار اليمن : جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 9 فبراير

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 9 فبرايرفي مثل هذا اليوم 9 فبراير، استهدف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي المدنيين والأعيان المدنية في عدد من المحافظات ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى وتدمير كبير.

ففي 9 فبراير عام 2016، استشهد أربعة مواطنين جراء غارة شنها طيران العدوان على شاحنة محملة بالقمح بمديرية حيدان في محافظة صعدة، بينما استشهد مواطن وتضرر عدد من المنازل جراء قصف صاروخي سعودي استهدف منطقة آل الحماقي بمديرية باقم الحدودية وتعرضت مناطق متفرقة بمديرية منبه لقصف صاروخي.

وشن طيران العدوان في المحافظة نفسها، ثلاث غارات على مديرية الظاهر وأربع غارات على منطقة آل الزماح، وغارات على منطقة الشرج بمديرية سحار وغارة على منطقة الشوارق بمديرية رازح، وغارة على منطقة القيف بمديرية ساقين، واستهدفت غارات منزل أحد المواطنين في منطقة آل الحماقي بمديرية باقم ما أدى إلى أضرار مادية في المزارع المجاورة.

واستشهد ثلاثة مواطنين جراء غارات على إحدى مناطق مديرية السبرة في محافظة إب، كما شن أربع غارات على منطقة نقيل الخشبة بالمديرية وغارتين على منطقة العذارب بمديرية بعدان.

وأصيب صياد في قصف لبوارج العدوان استهدف قوارب الصيادين بالقرب من جزيرة زقر بمحافظة الحديدة.

وشن الطيران المعادي غارتين على جبل هيلان الإستراتيجي وغارة على منطقة المخدرة بالجدعان، وغارتين على مناطق المشجح وكوفل بمديرية صرواح وغارة على وادي ملاحا بمديرية مجزر في محافظة مأرب، وأربع غارات على مديرية الغيل في محافظة الجوف.

واستهدف طيران العدوان في محافظة صنعاء بغارة مخازن المؤسسة الاقتصادية اليمنية بمنطقة المداور مديرية همدان وبغارة منطقة السواد في مديرية سنحان وبغارة أخرى منطقة الصباحة في مديرية بني مطر أسفرت عن أضرار بليغة في الأراضي الزراعية، ومنازل المواطنين، وشن غارة على مصنع الحقبي في منطقة متنه بمديرية بني مطر ما أدى إلى أضرار كبيرة فيه، وفي الأحياء السكنية المجاورة، واستهدف بخمس غارات شبكة الاتصالات في فرضة نهم، ما أدى إلى أضرار مادية كبيرة.

وشن طيران العدوان غارة على منطقة النهدين وغارتين على هنجر مدرسة أهلية بمنطقة بيت معياد في مديرية السبعين بأمانة العاصمة، أسفرت عن اندلاع حريق كبير في هنجر تخزين المواد المدرسية وأضرار بليغة في عدد كبير من منازل المواطنين المجاورة والمحلات التجارية والممتلكات العامة والخاصة.

وفي محافظة تعز شن طيران العدوان خمس غارات على منطقة مثلث العمري بمديرية ذوباب، وشنت طائرة بدون طيار غارة على السلسلة الجبلية في منطقة العمري، واستهدف بثلاث غارات القصر الجمهوري شرقي مدينة تعز ما أدى إلى تضرر عشرات المنازل المجاورة، وبأربع غارات مبنى المحجر البيطري الجديد أدت إلى تدمير منشآت المبنى وتضرر العديد من المنازل والمباني المجاورة.

وفي 9 فبراير عام 2017، شنت طائرة بدون طيار تابعة للعدوان ثلاث غارات على مديرية صرواح في محافظة مأرب، فيما شن الطيران الحربي 12 غارة على المديرية واستهدف المرتزقة مناطق متفرقة فيها بالقصف المدفعي.

طيران العدوان شن غارة على منطقة الحصامة بمديرية الظاهر في محافظة صعدة، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي للجيش السعودي منازل المواطنين في منطقة آل الشيخ ومناطق متفرقة بمديرية منبه.

وشن طيران العدوان أربع غارات على منطقة العمري في مديرية ذوباب، وغارتين على جبل النار بمديرية المخا في محافظة تعز، وسلسلة غارات على قوارب الصيادين في الخوخة، وغارتين على جزيرة كمران في محافظة الحديدة.

وشن الطيران المعادي غارتين على موقع الطلعة في نجران، وغارة على جبل الدود في جيزان.

وفي 9 فبراير عام 2018، أصيب طفلان وامرأة إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في منطقة المتينة بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة.

وشن طيران العدوان ثلاث غارات على منطقة الرصيفات بمديرية كتاف في محافظة صعدة، وعشر غارات على مديريتي حرض وميدي وغارة على منطقة الجر بمديرية عبس في محافظة حجة.

وفي 9 فبراير عام 2019، شن طيران العدوان ثلاث غارات على منطقة ذهبان بمديرية بني الحارث في أمانة العاصمة، وثلاث غارات على مديرية نهم بمحافظة صنعاء أسفرت عن أضرار في ممتلكات المواطنين.

واستهدف طيران العدوان بثلاث غارات منطقة الخليفين بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف وشن غارتين على قرية شليلة بمديرية حرض في محافظة حجة.

وشن مرتزقة العدوان قصفاً مدفعياً على مدرسة ومزارع للمواطنين في منطقة المحجزة بمديرية صرواح في محافظة مأرب.

وفي محافظة صعدة شن طيران العدوان غارة على منطقة آل علي، وغارة على منطقة بني صياح بمديرية رازح الحدودية، وسبع غارات على مديرية باقم و13 غارة على مديرية كتاف وأربع غارات على البقع وغارتين على منطقة الملاحيظ بمديرية الظاهر، ما أدى إلى أضرار كبيرة في مزارع ومنازل المواطنين، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان في مديرية منبه الحدودية.

وقصف مرتزقة العدوان غرب قرية الشجن في مدينة الدريهمي بمحافظة الحديدة، واستهدفوا بالأسلحة الرشاشة باتجاه جامع الوحيين وفندق الاتحاد بـ7 يوليو بمدينة الحديدة، وأطلقوا 17 صاروخاً و364 قذيفة والنيران من مختلف الأسلحة المتوسطة والخفيفة على مناطق متفرقة بالمحافظة واستحدثوا تحصينات قتالية في مديرية حيس.

وفي 9 فبراير عام 2020، شن طيران العدوان أربع غارات على مديرية المتون، وثلاث غارات على مديرية الغيل، وغارة على مديرية المصلوب في محافظة الجوف، وعشر غارات على نقيل الفرضة بمديرية نهم في محافظة صنعاء.

وشن الجيش السعودي قصفاً صاروخياً ومدفعياً استهدف قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة.

وفي محافظة الحديدة، قصف المرتزقة منطقة 7 يوليو السكنية بصواريخ الكاتيوشا والرشاشات الثقيلة والمتوسطة، واستهدفوا مزرعة مواطن شرق مدينة التحيتا بقذائف المدفعية ومختلف العيارات الرشاشة، فيما استحدثت جرافة عسكرية تحصينات في منطقة كيلو16 بمديرية الدريهمي.

وقصف المرتزقة بأكثر من تسع قذائف مدفعية باتجاه نقطة الارتباط المشتركة وبأكثر من 19 قذيفة مدفعية وبالعيارات الرشاشة مناطق متفرقة في كيلو 16، وأطلقوا 11 قذيفة وصاروخ كاتيوشا على قرية الشجن في أطراف مدينة الدريهمي، كما تضرر عدد من منازل المواطنين في منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه جراء قصف المرتزقة بأكثر من 16 قذيفة مدفعية.

وفي 9 فبراير عام 2021، استشهد مواطن وأصيب خمسة آخرين بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية في محافظة صعدة.

وشن طيران العدوان أربع غارات على مناطق متفرقة من مديرية صرواح في محافظة مأرب.

وشن الطيران الحربي المعادي غارة على قرية الكوعي بمديرية الدريهمي في محافظة الحديدة، فيما شن الطيران التجسسي غارة على منطقة الفازة بمديرية التحيتا، وقصف المرتزقة بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بالمحافظة، واستحدثوا تحصينات قتالية في الجبلية والتحيتا وقرب شارع الـ50 بمدينة الحديدة.

وفي 9 فبراير عام 2022، شن طيران العدوان أربع غارات على منطقة الحفا بمديرية السبعين في أمانة العاصمة، واستهدف بغارتين شبكة الاتصالات في جبل بيح بمديرية مناخة في محافظة صنعاء.

وشن الطيران التجسسي غارتين على مديرية حيس وثماني غارات على منطقة الجبلية بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة، وقصفوا بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة في المحافظة.

واستهدف الطيران المعادي بـ 13 غارة مديرية حرض في محافظة حجة، وبغارتين منطقة البلق بمديرية الوادي وبغارتين مديرية الجوبة وبأربع غارات مديرية مدغل في محافظة مأرب.

وفي 9 فبراير عام 2023، استشهد مواطنان وأصيب ثالث، جراء انفجار مخلفات العدوان بمديريتي الحالي وبيت الفقيه في محافظة الحديدة، في حين استحدث المرتزقة تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، وقصفوا بالمدفعية، والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة في المحافظة.