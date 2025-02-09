أخبار اليمن : الأجواء الباردة مستمرة.. وتحذير للمواطنين

الأجواء الباردة مستمرة.. وتحذير للمواطنينتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر استمرار الأجواء باردة وباردة نسبياً في عدد من المحافظات خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه يتوقع أجواء باردة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة، وتتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 5-8 درجات مئوية.

ومن المحتمل أن تكون الأجواء باردة نسبياً في مرتفعات حجة، المحويت، ريمة، إب، تعز، الضالع، لحج وأبين وأجزاء من صحارى ومرتفعات المهرة، حضرموت، شبوة، مأرب والجوف، وتتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 09-14 درجة مئوية.

وأوضح المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي/ عمران: 04.6، ذمار: 05.5، صنعاء: 07.2، البيضاء: 07.6 درجات.

ونبه المواطنين في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية من الأجواء الباردة والتقلبات في درجات الحرارة.