الوهباني يعزي بوفاة الشيخ محمد النقيب
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ محمد عبدالمجيد مهيوب النقيب، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن والعمل الاجتماعي والإنساني.
وأشاد الوهباني، في برقية العزاء التي بعثها إلى نجلي الفقيد العقيد طارق والدكتور جمال محمد عبدالمجيد النقيب، بمناقب الفقيد الوطنية وإسهاماته الاجتماعية والإنسانية من خلال تنفيذه للعديد من المشاريع التنموية التي استفاد منها الآلاف من أبناء مديرية سامع.
وعبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء والمواساة لأشقاء الفقيد وأبناءه وكافة آل النقيب في مديرية سامع محافظة تعز بهذا المصاب.. سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنآ إليه راجعون"
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : الوهباني يعزي بوفاة الشيخ محمد النقيب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.