أخبار اليمن : الوهباني يعزي بوفاة الشيخ محمد النقيب

الوهباني يعزي بوفاة الشيخ محمد النقيببعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ محمد عبدالمجيد مهيوب النقيب، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن والعمل الاجتماعي والإنساني.

وأشاد الوهباني، في برقية العزاء التي بعثها إلى نجلي الفقيد العقيد طارق والدكتور جمال محمد عبدالمجيد النقيب، بمناقب الفقيد الوطنية وإسهاماته الاجتماعية والإنسانية من خلال تنفيذه للعديد من المشاريع التنموية التي استفاد منها الآلاف من أبناء مديرية سامع.

وعبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء والمواساة لأشقاء الفقيد وأبناءه وكافة آل النقيب في مديرية سامع محافظة تعز بهذا المصاب.. سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون"