أخبار اليمن : "حتى لا تتعرض للحجز".. تحذير جديد لسائقي الباصات في صنعاء

"حتى لا تتعرض للحجز".. تحذير جديد لسائقي الباصات في صنعاءدشن مدير شرطة المرور اللواء الدكتور بكيل البراشي الحملة الميدانية لتنظيم فرز النقل وخطوط سير الباصات العاملة في شوارع أمانة العاصمة تنفيذاً للمصفوفة التنفيذية للخطة المرورية، بمشاركة الجهات ذات العلاقة.

وأطلع اللواء البراشي ومعه مدير مرور أمانة العاصمة العقيد نجيب الأسدي على سير تنفيذ الحملة الهادفة إلى تنظيم خطوط السير والحد من العشوائية وتداخل أعمال باصات الأجرة في الخطوط، وما يترتب على ذلك من ازدحام وإعاقة حركة السير.

وأوضح مدير شرطة المرور أن هذه الإجراءات جاءت بعد تلقي شرطة المرور شكاوى متكررة من معظم سائقي باصات الأجرة، والاجتماع مع مندوبي الفرز بهدف وضع آلية لتنظيم عمل فرز الباصات.

وأكد الحرص على تعزيز السلامة المرورية على الشوارع والطرق بما يسهم في الحد من المخالفات والحوادث المرورية والوصول إلى بيئة مرورية آمنة للجميع.. مبينا أن شرطة المرور وضعت آلية لمعالجة وضع باصات الخصوصي بما يكفل إتاحة الفرصة لعملهم وفق ضوابط معينة.

من جانبه شدد مدير مرور أمانة العاصمة العقيد الأسدي على سائقي الباصات ضرورة الالتزام بخطوط السير بحسب الطوابع والتراخيص الممنوحة لها، والالتزام بالتعليمات المرورية والمبادرة طوعياً بتصحيح أوضاع باصاتهم حتى لا تتعرض للحجز، مؤكداً أن الحملة ستكون مستمرة حتى تحقيق الانضباط المنشود.