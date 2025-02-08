أخبار اليمن : الإفراج عن 183 أسيراً فلسطينياً

الإفراج عن 183 أسيراً فلسطينياً
أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عن الدفعة الخامسة من المعتقلين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حركة حماس والاحتلال.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان، إن الدفعة الخامسة، تضم 183 أسيرًا، بينهم 18 محكومًا بالمؤبد و54 من أصحاب الأحكام العالية، و111 من معتقلي قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر 2023.
وذكر البيان أن 42 أسيرًا من المفرج عنهم من الضفة الغربية، و3 من مدينة القدس المحتلة، فيما تم إبعاد 7 من الأسرى المحكومين بالمؤبد إلى خارج الوطن.
وحولت قوات الاحتلال المنطقة القريبة من سجن "عوفر" إلى منطقة عسكرية مغلقة ومنعت تجمع ذوي المعتقلين وأطلقت باتجاههم الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام.
وكانت حركة حماس سلمت اليوم، ثلاثة أسرى إسرائيليين للجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك ضمن الدفعة الخامسة من المرحلة الأولى لعملية تبادل الأسرى مع الاحتلال.
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