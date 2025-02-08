أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي آل الرويشان

رئيس المؤتمر يعزي آل الرويشان
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة إلى الأستاذ محمد علي الرويشان، عضو اللجنة العامة، مدير مكتب رئيس المؤتمر، وإلى الفريق الركن جلال علي الرويشان عضو اللجنة العامة، نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن، في وفاة أخيهم صالح.
وعبّر أبو راس باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية للأستاذ محمد الرويشان والفريق جلال الرويشان وإخوانهم وأبناء الفقيد وأفراد الأسرة وآل الرويشان كافة في هذا المصاب.
وابتهل رئيس المؤتمر إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا اليه راجعون"
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