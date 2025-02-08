أخبار اليمن : "بلومبرغ": حاملة الطائرات الامريكية "ترومان"غادرت البحر الأحمر

"بلومبرغ": حاملة الطائرات الامريكية "ترومان"غادرت البحر الأحمر
أكدت صحيفة "بلومبرغ" الأمريكية مغادرة حاملة طائرات أمريكية البحر الأحمر، متوجهةً إلى أوروبا، بعد أسابيع على إعلان القوات المسلحة اليمنية أنّها ستتوقف عن مهاجمة السفن في المنطقة.
وقالت البحرية الأميركية، في بيان لها، الليلة الماضية: إنّ حاملة الطائرات "هاري أس ترومان"، والطائرات المقاتلة التي تحملها، وصلت إلى اليونان، بعد شهرين على العمليات القتالية في منطقة البحر الأحمر.
وتأتي هذه الخطوة، في الوقت الذي تنتظر صناعة الشحن إشارات تفيد بأنّ حركة السفن في البحر الأحمر ستبدأ العودة إلى وضعها الطبيعي، بعد أكثر من عام على الاضطراب.
ورغم أنّ مجموعة قليلة من السفن الأمريكية والبريطانية أبحرت عبر الممر المائي، منذ أن أعلنت صنعاء توقف هجماتها، فإنّ أغلبية السفن تواصل الإبحار على بعد آلاف الأميال حول أفريقيا، بدلاً من ذلك.
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