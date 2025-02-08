أخبار اليمن : العدو الصهيوني يفرج عن دفعة خامسة من المعتقلين الفلسطينيين

العدو الصهيوني يفرج عن دفعة خامسة من المعتقلين الفلسطينيين
اعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير ان سلطات العدو الصهيوني افرجت، اليوم السبت، عن الدفعة الخامسة من المعتقلين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.
وتضم الدفعة الخامسة، 183 أسيرا، بينهم 18 محكوما بالمؤبد و54 من أصحاب الأحكام العالية، و111 من معتقلي غزة بعد السابع من أكتوبر 2023.
وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، فإن 42 أسيرا من المفرج عنهم من الضفة الغربية، وثلاثة من مدينة القدس المحتلة، و27 من قطاع غزة، فيما تم ابعاد سبعة من الأسرى المحكومين بالمؤبد إلى خارج الوطن، وهم: أحمد عطية إبراهيم الجعافرة، وعبد العظيم عبد الحق موسى حسن، وعماد محمود إبراهيم أبو عجمية، وفلاح ديب راتب شحادة، ومنتصر صالح محمد أبو غليون، ومنصور قاسم منصور أبو عون، ويوسف عبد الرحيم عبد المحسن اسكافي.
وحولت قوات الاحتلال المنطقة القريبة من سجن "عوفر" إلى منطقة عسكرية مغلقة ومنعت تجمع ذوي المعتقلين وأطلقت باتجاههم الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام.
واحتشد مئات المواطنين وذوو المعتقلين، منذ ساعات الصباح الباكر في ساحة متحف محمود درويش بمدينة رام الله، لاستقبال الأسرى الذين تم الإفراج عنهم من سجن عوفر، رافعين العلم الفلسطيني.
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