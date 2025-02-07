أخبار اليمن : الأرصاد:يتوقع استمرار الاجواء الباردة نسبيا

دوت الخليج -

الأرصاد:يتوقع استمرار الاجواء الباردة نسبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة وباردة نسبياً في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المحتمل أجواء باردة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، وتتراوح درجات الصغرى بين 04 - 07 درجات مئوية.

ومن المتوقع أن تكون الأجواء باردة نسبياً في مرتفعات الجوف، مأرب، المحويت، ريمة، إب والضالع وأجزاء من المناطق الصحراوية، وتتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 08 - 13 درجة مئوية.

وأفاد المركز بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي: ذمار:4، البيضاء: 4، عمران: 5.4، صنعاء: 6.3، إب: 8 درجات مئوية.

ونبه المواطنين خاصةً كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر، إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة.