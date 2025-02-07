أخبار اليمن : مصرع قيادي في تنظيم القاعدة بمأرب

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مصرع قيادي في تنظيم القاعدة بمأرب

لقي قيادي بارز في تنظيم القاعدة مصرعه بانفجار دراجة نارية مفخخة في منطقة الصمدة بوادي عبيدة بمأرب. مصرع قيادي في تنظيم القاعدة بمأربلقي قيادي بارز في تنظيم القاعدة مصرعه بانفجار دراجة نارية مفخخة في منطقة الصمدة بوادي عبيدة بمأرب. وأكد مصدر محلي مصرع المدعو "أبو يوسف المحمدي الحضرمي" إثر تفجير دراجة نارية مفخخة في منطقة الصمدة، بمديرية الوادي شرق مدينة مأرب. وأشار المصدر إلى أن مصرع المدعو الحضرمي يأتي في إطار التصفيات الداخلية بين الجماعات التكفيرية المدعومة من تحالف العدوان الأمريكي، السعودي في المناطق المحتلة.سبأ

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