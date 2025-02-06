أخبار اليمن : الامين العام يواسي آل الشافعي

الامين العام يواسي آل الشافعيبعث الامين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي احمد على محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ علي شيخ الشافعي، عضو المجلس المحلي بمديرية اسلم محافظة حجة ،والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد الشيخ علي علي شيخ الشافعي واولادة وكافة ال الشافعي ، بمحافظة حجة ، عبّر أمين عام المؤتمر الشعبي العام، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة بهذا المصاب.

سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا اليه راجعون"