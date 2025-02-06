أخبار اليمن : انعقاد الملتقى الخامس لسرطان التجويف الفموي

انعقاد الملتقى الخامس لسرطان التجويف الفمويعقدت المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان (مستشفى الأمل للأورام - صنعاء) بالشراكة مع المركز الوطني لعلاج الأورام اليوم في جامعة الجيل الجديد بصنعاء، الملتقى الوطني السنوي الخامس سرطان التجويف الفموي، بمشاركة خبراء ومختصين بعلاج وجراحة الاورام من اليمن وجمهورية مصر العربية.

وفي افتتاح الملتقى الذي حضره نائب رئيس المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان الدكتور محمد عبدالله الآنسي، أوضح رئيس المؤسسة الاستاذ حسن الكبوس أن انعقاد الملتقى يتزامن مع اليوم العالمي للسرطان الذي يصادف 4 فبراير من كل عام، والذي ناقش 9 أوراق علمية سرطان التجويف الفموي أحد أنواع السرطانات المنتشرة بصورة كبيرة في اليمن.

وأشار الكبوس الى الجهود التي تقوم بها المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان من تأسيسها 2003 حتى الان، لن تؤتي ثمارها ولن تكتمل إلا بنشر وتعزيز الوعي المجتمعي عن مخاطر هذه الامراض الخطيرة وطرق الوقاية منها وعلاجها، منوها الى أن انعقاد الملتقى ليكون منصة علمية تجمع بين الخبرات والتجارب العالمية والمحلية بهدف تبادل المعرفة وتقديم توصيات علمية تسهم في رسم سياسات صحية وفعالة لمواجهة سرطان التجويف الفموي.

من جانبه قال مدير عام المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان الدكتور عنتر العفاري أن المؤسسة بكل منتسبيها تبذل جهود كبيرة، خاصة منذ 2017 بدء انشاء مستشفى الأمل للأورام حتى أصبح الحلم حقيقة وأصبح يقدم كافة الخدمات الطبية مجاناً تشخيص وفحوصات وعلاج وجراحة ورقود وعناية وغيرها من الخدمات، مشيراً الى اجتماع الاطباء والمختصين في قاعة الملتقى تمهيد لعقد مؤتمر كبير سيشارك فيه من أكبر خبراء واختصاصيين على مستوى اليمن والعالم.

وكان مدير مستشفى الأمل للأورام الدكتور عبدالله ثوابه قد أثنى في كلمته الترحيبية على كل الداعمين للمستشفى وفاعلي الخير وفي مقدمتهم الاستاذ حسن الكبوس والدكتور محمد عبدالله الآنسي، متمنياً نجاح الملتقى والخروج بفائدة تعود على الحد من انتشار سرطان التجويف الفموي ويسهم في تعزيز طرق علاجه والوقاية منه.