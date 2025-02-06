أخبار اليمن : المؤتمر الشعبي العام يستغرب تصريحات ترامب ويجدد دعمه للشعب الفلسطيني

المؤتمر نت - المؤتمر الشعبي العام يستغرب تصريحات ترامب ويجدد دعمه للشعب الفلسطيني
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دوت الخليج -
المؤتمر الشعبي العام يستغرب تصريحات ترامب ويجدد دعمه للشعب الفلسطيني
عبر المؤتمر الشعبي العام عن استغرابه واستهجانه الشديد للتصريحات الصادرة عن الرئيس الامريكي دونالد ترامب بخصوص سكان غزة ومحاولة تهجيرهم وبسط سيطرة اسرائيل على الضفة الغربية .
واشار المؤتمر الشعبي العام الى أن الرئيس ترامب بدا متناقضا في تصريحاته حول فلسطين وسكانها ففي الوقت الذي يتحدث فيه عن ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من بلاده يسعى لتهجير السكان الاصليين في فلسطين عن بلادهم وهو أمر ينذر بعواقب وخيمة على المنطقة برمتها .
وأكد المؤتمر الشعبي العام أن تصريحات الرئيس الامريكي ترامب تكشف عن مخطط صهيوني قديم جديد هدفه تصفية القضية الفلسطينية واطلاق يد اسرائيل في المنطقة وهو امر لا يمكن ان يتم تنفيذه فالشعب الفلسطيني ومن خلفه الشعوب العربية سيفشلون هذا المشروع كما افشلوه سابقا .
وفيما حذر المؤتمر الشعبي العام من تبعات ومخاطر أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني سواء من غزة أو الضفة الغربية فقد جدد دعمه ومساندته الكاملة للشعب الفلسطيني وحقه في الدفاع عن نفسه وعن ارضه وتحريرها ونيل حقوقه المشروعة كاملة وتقرير مصيره واقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف .
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فاطمة نصر
محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو
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