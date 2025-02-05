أخبار اليمن : واتساب يوسع قدرات الذكاء الاصطناعي

واتساب يوسع قدرات الذكاء الاصطناعيأعلنت شركة "ميتا" المالكة لمنصة "واتساب" عن تحديث جديد يوسع قدرات روبوت الذكاء الاصطناعي "ChatGPT" داخل التطبيق، حيث أصبح بإمكان المستخدمين الآن إرسال الصور والملاحظات الصوتية مباشرة إلى الروبوت الذكي، بعد أن كان التفاعل معه مقتصراً على النصوص فقط.

ويهدف هذا التحديث إلى تعزيز تجربة المستخدم من خلال تمكين "ChatGPT" من تحليل الصور والرد على الملاحظات الصوتية بنصوص مكتوبة، مما يوفر مرونة أكبر في التفاعل، خاصةً لمن يفضلون استخدام الإملاء الصوتي بدلاً من الكتابة.

كانت شركة "أوبن إيه آي" (OpenAI) قد أطلقت في ديسمبر/كانون الأول الماضي خدمة تتيح للمستخدمين حول العالم التواصل مع "ChatGPT" عبر واتساب من خلال الرقم (1-800-242-8478) أو عبر رابط مباشر من دون الحاجة إلى إنشاء حساب خاص أو تثبيت تطبيقات إضافية.

وبفضل التحديث الجديد، يمكن لأي مستخدم حفظ الرقم في قائمة جهات الاتصال الخاصة به، ثم إعادة تشغيل تطبيق واتساب ليظهر حساب "ChatGPT" الرسمي في قائمة جهات الاتصال، مما يتيح بدء المحادثة مباشرة باستخدام النصوص أو الصور أو الرسائل الصوتية.

تتيح واتساب أيضاً للمستخدمين ربط حساباتهم بـ "ChatGPT" سواء كانت مجانية أو مدفوعة، مما يمنح مستخدمي خطط Plus و Pro إمكانية الوصول إلى مزايا حصرية كانت متاحة فقط عبر تطبيقات OpenAI الرسمية ومواقعها.

ويهدف هذا التكامل إلى تسهيل استخدام إمكانات الذكاء الاصطناعي على نطاق أوسع، خصوصاً لأولئك الذين يواجهون صعوبات في الاتصال بالإنترنت أو قيوداً على سعة التخزين، إذ يمكنهم الآن الاستفادة من قدرات "ChatGPT" من دون الحاجة لتثبيت تطبيقات إضافية.

ويعكس هذا التحديث الجديد توجه "ميتا" نحو تعزيز تطبيق واتساب كمنصة متعددة الاستخدامات، تجمع بين التواصل التقليدي وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الحديثة، لتوفير تجربة أكثر سلاسة وسرعة للمستخدمين حول العالم.