أخبار اليمن : صنعاء: بدء فعاليات مؤتمر الصيدلة السريرية

صنعاء: بدء فعاليات مؤتمر الصيدلة السريريةبدأت اليوم بصنعاء فعاليات المؤتمر العلمي السابع لجامعة 21 سبتمبر والأول للصيدلة السريرية، الذي تنظمه الجامعة على مدى يومين يناقش فيه العديد من الخبراء والمختصين والطلاب والطالبات أكثر من 21 ورقة عمل.

وخلال افتتاح المؤتمر عبر عضو المجلس السياسي الأعلى الشيخ سلطان السامعي عن فخره بما تقدمه الجامعة من حراك علمي مستمر سواء في التعليم أو إقامة المؤتمرات العلمية، بل أنها أصبحت رائدة خاصة بتخريج أكثر من 4500 طالب وطالبة في مختلف التخصصات الطبية رغم حداثتها التى لا يتجاوز عمرها تسع سنوات.

وشدد السامعي على أهمية تعزيز الجهود والعمل بإخلاص من أجل هذا الوطن، والتصدي للمؤامرات الدولية التي تستهدف اليمن وفي مقدمتها محاولة إعاقة العلم الذي يعتبر العامل الجوهري للنهضة العصرية الشاملة، مشيدا بالجامعة والجامعات التي أخرجت دفع مؤهلة الى الميدان رغم الظروف الصعبة وشحة الامكانيات.

من جهته أشاد رئيس الوزراء أحمد غالب الرهوي بما تشهده جامعة 21 سبتمبر من حراك علمي، وأن هذا المؤتمر العلمي التخصصي يعزز من حضورها العلمي والأكاديمي، لافتاً الى أهمية إقامة مزيد من المؤتمرات العلمية التي من شأنها رفع قدرات الصيادلة، وضبط المهنة والحد من بعض مظاهر انتحال المهنة.

وقال الرهوي إن ما مرت وتمر به اليمن يدعو لضرورة تكاتف الجهود من أجل هذا الوطن، في ظل ما تواجه البلاد من تحديات ومؤامرات، مشدداً على أهمية التمسك والحفاظ على الوحدة اليمنية التي لا عزة ولا كرامة ولا نهضة ولا استقرار إلا بها.

من جانبه أشار وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي الى البادرة المميزة لجامعة 21 سبتمبر في إقامة مؤتمرها العلمي السابع والأول للصيدلة السريرية، الذي يمثل نقلة نوعية في مسيرة تطوير التعليم الصيدلاني والبحث العلمي في بلادنا، وأن مثل هذه المؤتمرات العلمية تمثل انجازات أمام تكالب العالم على اليمن.

وقال الصعدي إن إقامة المؤتمرات العلمية في ظل هذه الظروف يدل على أن ابناء اليمن قادرين أن يبنوا ويقدموا الجديد، خاصة أن الانسان اليمني يمتلك العقل المبدع بالفطرة التي فطره الله عليها.

بدوره أكد رئيس جامعة 21 سبتمبر للعلوم الطبية والتطبيقية رئيس المؤتمر الدكتور مجاهد معصار على ضرورة تفعيل قطاع الصيدلة السريرية في المستقبل كونه من القطاعات المنسية والمهملة، وهو ما يتطلب ادراك أهمية الصيدلة السريرية وتعزيز ثقافتها لدى المسؤول الصحي ومعناها باعتبارها حجر الزاوية للعلاج.

وقال "لابد أن تتبنى الجهات المعنية تفعيل الصيدلة السريرية داخل المستشفيات بكوادر مؤهلة من خريجي الصيدلة السريرية، يجب أن يحظى خريجي الصيدلة السريرية بمكانتهم التي يستحقونها كوادر مؤهلة ومتخصصة، ونحث الكليات على تشجيع الطلاب والطالبات على الصيدلة السريرية والدراسات العليا".

