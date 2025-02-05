أخبار اليمن : قائمة بأسماء 53 معتقلا فلسطينيا من غزة وأماكن احتجازهم

قائمة بأسماء 53 معتقلا فلسطينيا من غزة وأماكن احتجازهمنشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني اليوم الأربعاء، قائمة بأسماء 53 معتقلا من قطاع غزة، في سجون العدو ومعسكراته.

وأوضحا في بيان مشترك، أن هذه الردود تتضمن أماكن احتجازهم في سجون الاحتلال ومعسكراته، وأن جزءا آخر لم تتلقَّ بشأنهم معلومات، وستتم إعادة فحص مصيرهم بعد مرور شهر على الرد الأخير المتمثل بحسب جيش الاحتلال في أنه لا معلومات بشأنهم.

وأشارا إلى أن المعطى الوحيد المتوفر عن عدد المعتقلين من غزة، هو ما اعترفت به إدارة السجون بداية شهر فبراير 2025، ويبلغ (1802) ممن صنفتهم (بالمقاتلين غير الشرعيين) بينهم نساء وأطفال، فيما لا يزال المئات رهن جريمة الإخفاء القسري.

علما أن أعداد حالات الاعتقال من غزة تُقدر بالآلاف منذ بدء حرب الإبادة، ولا يزال الاحتلال ينفذ جرائم تعذيب ممنهجة بحق معتقلي غزة، بمستوى -غير مسبوق- ما أدى إلى استشهاد العشرات منهم.

