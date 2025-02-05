أخبار اليمن : شهيد فلسطيني وإصابة برصاص الاحتلال شرق رفح

شهيد فلسطيني وإصابة برصاص الاحتلال شرق رفحاستشهد مواطن وأصيب طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي – صباح الأربعاء – شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية: إن الشهيد عدي عادل محمد الدباري (18عاما) استشهد جراء إصابته بعيار ناري في الصدر في حين أصيب الطفل عبد الله صبحي السعيدني (16عاما بعيار ناري في الظهر ، بعد إطلاق قوات الاحتلال النار تجاههما شرق رفح.

ومنذ بدء وقف إطلاق النار في قطاع غزة في 19 يناير الماضي، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق الاتفاق بإطلاق النار المتكرر تجاه المواطنين في المناطق القريبة من تمركزها وتقتل وتصيب عددًا منهم دون أي مبرر.

